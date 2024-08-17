Pendik’te otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Pendik-Sabiha Gökçen bağlantı yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Pendik’te otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İstanbul'da iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, Kurtköy istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Savrulan otomobil, kırılan bariyerlerin altında kaldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilden kendi imkanlarıla çıkan sürücü ve yanındaki kişi, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Sabiha Gökçen bağlantı yolu Kurtköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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