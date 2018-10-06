İstanbul Pendik'te otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan D. idaresindeki otomobil, Ankara Caddesi Harmandere mevkisinde kontrolden çıkarak park halinde bulunan plakalı TIR'a arkasından çarptı.
Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına giren otomobildekilerden Hakan Y. araçta sıkıştı. Kazada, sürücü Serkan D. ve Neslihan A. da yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarılan Hakan Y'nin öldüğü belirlendi.
Yaralılar ise sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Pendik'te otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Pendik'te park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Kazada iki kişi de yaralandı.
İstanbul Pendik'te otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.