Pendik’te otomobil, TIR’ın altına girdi

Pendik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Pendik’te otomobil, TIR’ın altına girdi

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi, Kurtköy Pendik bağlantı yolu, Tuzla istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, Ahmet Güler (19)'un kullandığı otomobil yol kenarında park halinde bulunan İbrahim Yıldırım’a ait TIR’a arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü Güler, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Güler sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan Güler, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güler'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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