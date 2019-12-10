Pendik'te parkta oynayan çocuğa ateş eden sanık için istenen ceza

İstanbul Pendik'te, geçen yıl evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında, "silahla kasten yaralama" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından toplam 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

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Pendik'te parkta oynayan çocuğa ateş eden sanığa tahliye

Pendik'te parkta oynayan çocuğa ateş eden sanığa tahliye

İstanbul Pendik'te çocuk parkında 7 yaşındaki H.D.'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında"çocuğu öldürmeye teşebbüs" ile "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Barış B. katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Söz alan H.D.'nin ailesinin avukatı Cengiz Tayfur, mahkemeye ulaşan adli tıp raporunda çocuğun yaralanmasının söz konusu silah ve mermiden kaynaklandığının net olarak izah edildiğini anlatarak, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise raporda, olayın yaralanma boyutunda kaldığının belirtildiğini, incelenen saçmanın sert bir cisme veya zemine çarparak deforme olduğu, daha sonra mağdurun vücuduna saplandığı yönünde tespit bulunduğunu öne sürerek, olay yeri inceleme raporu ile birlikte değerlendirildiğinde eylemin müvekkille ilgisinin olmadığının doğrulandığını savundu.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın eyleminin mağdura yönelik silahla kasten yaralama suçuna uygun olduğunu belirterek, korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş ettiğini, bu kapsamda "silahla kasten yaralama" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından toplam 2 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz alan sanık avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, yazılı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunma yapabilmeleri için sanık ve avukatına süre vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, 21 Ağustos 2018'de evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki H.D.'nin sırtından yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Barış B. tutuklanmıştı. Sanık, 15 Ekim'de görülen duruşmada tahliye edilmişti. Hazırlanan iddianamede, sanığın "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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