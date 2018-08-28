Son dakika haberi!
İstanbul Pendik'te parkta oynayan çocuklara ateş açan zanlı yeniden gözaltına alındı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir sitenin parkında meydana geldi.
İddiaya göre sitenin yakınındaki apartman dairesinde oturan bir kişi, bağırarak parkta oynayan çocuklara ateş açtı.
Saldırıda Açılan ateşte 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralandı. Küçük Hiranur yaralanarak hastaneye kaldırılırken polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.