Pendik'te sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Kaza, İstanbul Pendik ilçesi, Çınardere Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.T. hakimiyetindeki kamyon, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Kamyonun içindeki sürücü M.T. ve yanındaki yolcu M.K. aracın içinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonun içinde sıkışan sürücü ve yanındaki yolcuyu kurtararak ambulans ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ve yolcuyu hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

