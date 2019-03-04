İstanbul'un Pendik ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde iddiaya göre İsa ve Musa Ç., geçtiğimiz cuma günü eşi Şerif Ç. ile kavga eden ablaları Fadime Ç.'yi evlerine getirdi.



Akraba evliliği yapan Şerif Ç. ise saat 09.00 sıralarında silahla kayınbiraderlerinin evine geldi ve aralarında geçen tartışma sonrası silahını çekerek ateş etmeye başladı. İsa Ç. de belinden silahı çıkarıp eniştesine ateş etti.

İsa Ç. ve Musa Ç. ayağından yaralandı. Ağır yaralanan Şerif Ç. (41), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı İsa Ç. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, bacağında hafif sıyrık bulunan Musa Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.



Şerif Ç. ve Fadime Ç. çiftinin 4 çocukları olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.