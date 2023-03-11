Pendik'te şişme kaydırak, standın üzerine devrildi: 3 çocuk yaralandı

Olay ile ilgili konuşan Talha Keskin, "Standın arkasında çocukların oyun alanı vardı. Bir anda lodos esince oyuna alanı havalandı. Havalanınca da standa baskı yaptı, o yıkıldı. Oyun alanının içinde de çocuklar vardı onları da havaya atmış oldu. Yüz üstü düştü çocuklar. 3 çocuk yaralıydı, yüzleri soyulmuştu. Ambulans geldi. Birini ambulans alıp gitti. Esnaflar kaçabildi" dedi.