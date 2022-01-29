Pendik'te takside kadını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İstanbul'da takside işlenen kadın cinayetinin zanlısı tutuklandı.

Pendik'te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda Ramazan Su (40) evlenmek üzere olduğu Nermin Celep'i (44) takside bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Ramazan Su, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.



Şüpheli savcıya verdiği ifadenin sevk yazısında Ramazan Su'nun arkadaşı olan İ.Ç.'ye "Bugün yarın duyarsınız. Nermin'i de öldüreceğim kendimi de öldüreceğim. Kıskanıyorum onu başkasına yar etmem" şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.



"KURŞUNA DİZERİM DİYOR"



Ayrıca, Maktül Nermin Celep'in de olaydan önce arkadaşına, "Beni tehditle tutuyor. Nasıl kurtulacağım ben bundan. Uzak duramam diyor, kurşuna dizerim diyor" şeklinde mesaj attığı kaydedildi.



Sevk yazısında şüphelinin olay yerine bıçakla gittiği hatırlatıldı. Şüphelinin Celep'i öldüreceğini beyan etmesini de dikkate alan savcılık, Ramazan Su'yu, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.



TUTUKLANDI



Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunun ardından şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.