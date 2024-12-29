Pendik'te televizyon ve bilgisayar hırsızlığına gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 17 Aralık'ta Doğu Mahallesi'nde bir evden televizyon ve bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.A'yı (37) gözaltına aldı.



A.A'nın adresindeki aramada televizyon, bilgisayar kasası, monitör, kulaklık ve klavye ele geçirildi.



Şüpheli hakkında "evden hırsızlık" suçundan yasal işlem başlatıldı.

