Pendik'te TIR üst geçide çarptı

İstanbul Pendik D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, üst geçide çarptı.
Kazada şoför araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı şoförü sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı.
Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapanırken, araçların geçişi tek şeritten kontrollü olarak verildi. D-100 Karayolu her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.
TIR'ın yoldan kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Ekiplerin kazayla ilgili çalışması sürüyor.