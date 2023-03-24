Pendik'te TIR üst geçide çarptı

Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı.

Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapanırken, araçların geçişi tek şeritten kontrollü olarak verildi. D-100 Karayolu her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

TIR'ın yoldan kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Ekiplerin kazayla ilgili çalışması sürüyor.