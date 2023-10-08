Pendik'te tiyatro oyuncusunun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Olay, saat 02.30 sıralarında İstanbul Pendik İlçesi, Anadolu Otoyolu Yenişehir mevkinde meydana geldi. İddiaya göre tiyatro oyuncusu Shpresa Gerxhaliu'nun kullandığı araç ile Mehmet Ali Aydoğan'ın kullandığı araç şerit değiştirirken çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta bariyerlere vurarak metrelerce sürüklendi.

Kazada tiyatro oyuncusu Shpresa Gerxhaliu ile diğer aracın sürücüsü Mehmet Ali Aydoğan hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.