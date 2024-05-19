Pendik'te trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Pendik'te bir otomobil ile ticari taksinin karıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Pendik'te trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Kurtköy Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinden gelen otomobil ile Orhanlı Caddesi'nden gelen ticari taksi çarpıştı. Çarpışma sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ekiplerin inceleme çalışmalarının ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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