Pendik'te uyuşturucu operasyonu

İstanbul Pendik'te, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Pendik'te uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede madde ticaretine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında, 22 Mayıs'ta bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda evde bulunan şüpheliler G.T. (36), F.E (53) ile B.Ç (21) gözaltına alındı.

Evdeki aramalarda, 3 cep telefonu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör, çok sayıda fişek, vakum cihazı, uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, G.T. ve F.E. ise serbest bırakıldı.

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