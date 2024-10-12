Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Pendik'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Polis ekipleri, ilçe genelinde bazı şüphelilerin ticareti yaptığını belirledi.

Araştırma sonucunda kimlikleri belirlenen şüpheliler E.B, S.K. ve G.B'nin ev ve iş yerlerine 7 Ekim'de eş zamanlı yapıldı.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile fişekleri, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu hap, cep telefonu ile 10 bin 850 lira bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K. ve G.B. serbest bırakıldı.

Şüphelilerden E.B. ise sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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