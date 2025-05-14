Pendik'te uyuşturucu operasyonu: Bir tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik yürüttüğü saha çalışmaları ve istihbari bilgiler doğrultusunda 11 Mart'ta Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, A.C.A., C.D. ve S.E.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 4,7 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Uyuşturucunun torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarından temin edildiğini tespit eden ekipler, şüpheli O.A'yı da düzenlenen operasyonda yakaladı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ



Adreste yapılan aramalarda toplam 2 kilo 105 gram uyuşturucu madde, bir hassas terazi, 2 uyuşturucu öğütücü aparat, 146 klipsli boş poşet, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 100 fişek, bir cep telefonu ile 615 lira ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A. tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.