Pendik'te vahşet! Komşuların çığlıklarına aldırış etmedi, Vasılahon'u öldürdü

Komşularının "Dur yapma" diye bağırmalarına aldırış etmeyen şüphelinin kadını bıçakladıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olayın ardından görgü tanıkları ile görüşen polis ekipleri, ikilinin kavga ettiğini sırada R.A.'nın sevgilisini zorla bodrum kata götürmeye çalıştığını ve o sırada komşuların olaya müdahale ettiğini öğrendi.

Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova, birlikte yaşadığı sevgilisi R.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İstanbul 'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.

METRUK BİNAYA SAKLANDI

Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, yaptığı operasyonla şüpheli R.A.'yı saklandığı metruk binada yakaladı. Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu yapılan şüpheli ve Vasılahon Usmanova'nın 13 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir süredir kaldıkları evde sık sık tartıştıkları belirlendi.

Poliste ifade veren R.A., aralarında çıkan tartışma sırasında kendini kaybettiğini savunarak tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.