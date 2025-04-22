Pendik'te vahşet! Komşuların çığlıklarına aldırış etmedi, Vasılahon'u öldürdü
İstanbul Pendik'te R.A. isimli kişi, Özbekistan uyruklu sevgilisi Vasılahon Usmanova'yı bıçaklayarak öldürdü. Şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, R.A. poliste verdiği ifadesinde "Bir andan kendimi kaybettim." diyerek kendini savundu.
İstanbul'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Olay, 18 Nisan saat 09.30 sıralarında Pendik'e bağlı Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova, birlikte yaşadığı sevgilisi R.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
ZORLA BODRUM KATA GÖTÜRDÜ
Olayın ardından görgü tanıkları ile görüşen polis ekipleri, ikilinin kavga ettiğini sırada R.A.'nın sevgilisini zorla bodrum kata götürmeye çalıştığını ve o sırada komşuların olaya müdahale ettiğini öğrendi.
Komşularının "Dur yapma" diye bağırmalarına aldırış etmeyen şüphelinin kadını bıçakladıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
METRUK BİNAYA SAKLANDI
Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, yaptığı operasyonla şüpheli R.A.'yı saklandığı metruk binada yakaladı. Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu yapılan şüpheli ve Vasılahon Usmanova'nın 13 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir süredir kaldıkları evde sık sık tartıştıkları belirlendi.
Poliste ifade veren R.A., aralarında çıkan tartışma sırasında kendini kaybettiğini savunarak tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını ileri sürdüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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