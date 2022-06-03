Pendik'te yakıt almak için ters yöne girdi kaza yaptı

İstanbul Pendik’te akaryakıt istasyonundan yakıt almak için ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yolda savruldu.

Haberler - DHA 03.06.2022 - 13:43

Pendik'te yakıt almak için ters yöne girdi kaza yaptı

İlişkili Haberler

İki çocuk yangın kurbanı

İki çocuk yangın kurbanı

İstanbul'da ters yöne giren otomobil ile karşıdan gelen araç birbirine girdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Fevzi çakmak Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre; otomobiliyle akaryakıt istasyonundan yakıt almak için ters yöne giren sürücü Ali Cafer Ekşi, kendi istikametinde ilerleyen Baki Aydın yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Baki Aydın’ı ambulansa hastaneye kaldırdı.

"BENİM HATAM"

Aydın’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Eşi ve çocuğuyla araçta bulunan Ali Cafer Ekşi, “ Benzin istasyonuna girmek için tersten geldim. Benim hatam" dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...