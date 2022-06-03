Pendik'te yakıt almak için ters yöne girdi kaza yaptı

İstanbul'da ters yöne giren otomobil ile karşıdan gelen araç birbirine girdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Fevzi çakmak Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre; otomobiliyle akaryakıt istasyonundan yakıt almak için ters yöne giren sürücü Ali Cafer Ekşi, kendi istikametinde ilerleyen Baki Aydın yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Baki Aydın’ı ambulansa hastaneye kaldırdı.

"BENİM HATAM"

Aydın’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Eşi ve çocuğuyla araçta bulunan Ali Cafer Ekşi, “ Benzin istasyonuna girmek için tersten geldim. Benim hatam" dedi.