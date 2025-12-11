Pendik'te yangın faciası. 2 çocuk can verdi, 2 çocuk yaralandı
11.12.2025 07:49
Son Güncelleme: 11.12.2025 08:01
AA
İstanbul Pendik'teki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ise ağır yaralandı.
Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede sabaha karşı yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların evden çıkardığı 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2'sinin hayatını kaybettiği, 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Öte yandan, çocukların annelerinin yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.
Yangın sırasında 4 çocuk evde yalnızdı.