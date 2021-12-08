Pendik'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Pendik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolunun Ankara yönünde seyir halinde olan 34 DHZ 427 plakalı TIR, Kaynarca mevkisinde önünde oluşan trafikten dolayı yavaşladı. Bu sırada aşırı hızlı olduğu iddia edilen 28 AS 302 plakalı otomobil, yavaşlayan TIR'a arkadan çarptı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan 10 AGK 987 plakalı çekici de önünde kaza yapan otomobile ve TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle, otomobil sağ şeride savruldu.



D-100 karayolu trafiğe kapanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri 28 AS 302 plakalı otomobilden fırlayarak TIR ve çekici arasına sıkışan Cüneyt Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Otomobilin sürücüsü ile çekicide bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu belirtildi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, TIR ile çekici arasında sıkışın Cüneyt Çiftçi'nin cenazesi çıkartılarak ambulansla morga kaldırıldı.



Geç vakit olmasına rağmen yapılan çalışmaları izleyerek kazayı görüntülemeye çalışan vatandaşları polis olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken, kaza nedeniyle D-100 karayolu iki buçuk saat trafiğe kapandı. Trafik yan yoldan olarak verildi. Kaza yapan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.