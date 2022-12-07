Pendik'te zincirleme kaza trafiği felç etti

Pendik'te meydana gelen zincirleme trafik kazası, trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda Tersane Köprüsü'nde bir aracın duraksaması nedeniyle 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Birbiriyle çarpışan otomobillerde maddi hasar meydana geldi.
Kaza dolayısıyla Tersane Köprüsü'nden Pendik yönüne doğru trafik yoğunluğu oluştu.
Yol bakım ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.