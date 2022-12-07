Pendik'te zincirleme kaza trafiği felç etti

İstanbul Pendik'te bir aracın duraksaması sonucu 4 otomobil birbirine girdi. Otomobillerde maddi hasar oluşurken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Pendik'te zincirleme kaza trafiği felç etti

Pendik'te meydana gelen zincirleme kazası, trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda Tersane Köprüsü'nde bir aracın duraksaması nedeniyle 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Birbiriyle çarpışan otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Pendik'te zincirleme kaza trafiği felç etti - 1

Kaza dolayısıyla Tersane Köprüsü'nden Pendik yönüne doğru trafik yoğunluğu oluştu.

Yol bakım ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Pendik'te zincirleme kaza trafiği felç etti - 2

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