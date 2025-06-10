Pendik'te aracını park ettikten sonra ormana giren kişi kayboldu

Pendik'te Şaban Aksoy'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmada, Aksoy'un aracı Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak üzerinde park edilmiş halde bulundu.

Aksoy'un telefonunun da aracın içerisinde olduğunun görülmesi üzerine, bölgeye yakın konumdaki Aydos Ormanı'nda arama çalışması başlatıldı. Çalışmaya itfaiye, AFAD, UMKE ve acil sağlık ekipleri katıldı.

Ekipler, dron ve arama kurtarma köpekleri ile de çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 3 saat devam eden Şaban Aksoy'u arama çalışmalarına saat 23.00 sıralarında ara verildi.

Çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi.