Pendik'teki kazada araçlar alev topuna döndü

Yangın saat 08.30 sıralarında Pendik Emirli Mahallesi Şile yolunda minibüs ve otomobil kavşaktan anayola giriş yapmak istediği sırada otomobil, minibüse çarptı.

Kaza sonrası başlayan yangın kısa sürede iki aracı da sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yangın nedeniyle yolda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü sağladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangınla ilgi inceleme başlattı.