Pendik'teki otel yangınında ölen gencin deprem bölgesinden geldiği ortaya çıktı

Yetim, "Beni, Pendik Asayiş Şube aradı, hastaneye gittik. Orada polis bize yanan bir ceset olduğunu söyledi. Daha sonra Adli Tıp'ta teşhis etmeye geldik. DNA testi verdim, oğlum çıktı." dedi.

Cenazenin defnedilmek üzere Osmaniye'ye götürüleceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.