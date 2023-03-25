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Pendik'teki otel yangınında ölen gencin deprem bölgesinden geldiği ortaya çıktı

Pendik'te 7 katlı otelde dün çıkan yangında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Can Yetim'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yetim'in deprem deprem bölgesi Osmaniye'de yaşadığı ortaya çıktı.

Pendik'teki otel yangınında ölen gencin deprem bölgesinden geldiği ortaya çıktı
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Pendik'te bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Can Yetim'in deprem bölgesinde yaşadığı belirlendi.

Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yangında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Can Yetim'in ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Adli Tıp Kurumu'nun önünde konuşan baba Oktay Yetim, oğlunun 24 yaşında ve eski asker olduğunu dile getirdi. Düzgün bir işinin olmadığından bahseden baba Yetim, oğlunun en son eve 4 gün önce geldiğini dile getirdi.

Pendik'teki otel yangınında ölen gencin deprem bölgesinden geldiği ortaya çıktı - 1

Yetim, "Beni, Pendik Asayiş Şube aradı, hastaneye gittik. Orada polis bize yanan bir ceset olduğunu söyledi. Daha sonra Adli Tıp'ta teşhis etmeye geldik. DNA testi verdim, oğlum çıktı." dedi.

Cenazenin defnedilmek üzere Osmaniye'ye götürüleceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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