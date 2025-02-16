Pendik'teki otel yangınındaki hukuksuzluklar bilirkişi raporunda: Mührü kırıp müşteri kabul etmişler
Pendik'te 3 kişinin öldüğü, elektrik sobasının kumaşı tutuşturmasından çıkan otel yangınında dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ruhsatsız otelin mühürlenmesine rağmen müşteri kabul edildiği belirlendi. Raporda; yağmurlama sistemininin bulunmadığı da vurgulanıp bir dizi uygunsuzluk tespit edildi.
İstanbul'da Pendik'te Mart 2023'te bir otelde çıkan ve 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan yangın faciasına ilişkin bilirkişi raporunda dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı.
Sabah gazetesinin haberine göre, bilirkişi raporunda otelin yağmurlama sisteminin bulunmadığı, itfaiye raporunun olumsuz olduğu vurgulandı.
Raporda, yangın söndürme ve algılama sistemlerinin, yangına dayanıklı duman sızdırmaz kapıların, yangından kaçış planlarının, yangın esnasında itfaiyenin müdahale etmesine imkan sağlayacak uygun proje ve dizaynların yapılmadan ve onay alınmadan binanın kullanılma açıldığı kaydedildi.
Ayrıca zabıtanın eksiklikler nedeniyle mühürlediği otelde, mührün kırılarak açılıp müşteri kabul edildiği de belirtildi.
BİRİNCİ DERECEDEN KUSURLU
"Biz kimseyi kasti bir şekilde öldürmedik, bizim de iş yerimiz yandı" diyerek skandal savunmaya imza atan otel müdürleri Cihan Şah ve Murat Şah'ın birinci dereceden sorumlu, resepsiyon görevlisi Ayşe Arslanşen'in görev yerini terk ederek uyumasıyla yangının büyümesine neden olduğu gerekçesiyle ikinci dereceden kusurlu oldukları saptandı.
OTEL SAHİPLERİNE İNDİRİMSİZ CEZA
Tutuklu 2 otel yetkilisinin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 9'ar yıl, resepsiyon görevlisinin ise tali kusurlu olması nedeniyle aynı suçtan 6 yıl hapse çarptırdı.
Mahkeme, pişmanlık göstermemeleri nedeniyle sanıkların cezasında indirim de yapmadı.
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