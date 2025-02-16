Pendik'teki otel yangınındaki hukuksuzluklar bilirkişi raporunda: Mührü kırıp müşteri kabul etmişler

İstanbul'da Pendik'te Mart 2023'te bir otelde çıkan ve 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan yangın faciasına ilişkin bilirkişi raporunda dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı.



Sabah gazetesinin haberine göre, bilirkişi raporunda otelin yağmurlama sisteminin bulunmadığı, itfaiye raporunun olumsuz olduğu vurgulandı.



Raporda, yangın söndürme ve algılama sistemlerinin, yangına dayanıklı duman sızdırmaz kapıların, yangından kaçış planlarının, yangın esnasında itfaiyenin müdahale etmesine imkan sağlayacak uygun proje ve dizaynların yapılmadan ve onay alınmadan binanın kullanılma açıldığı kaydedildi.



Ayrıca zabıtanın eksiklikler nedeniyle mühürlediği otelde, mührün kırılarak açılıp müşteri kabul edildiği de belirtildi.



BİRİNCİ DERECEDEN KUSURLU



"Biz kimseyi kasti bir şekilde öldürmedik, bizim de iş yerimiz yandı" diyerek skandal savunmaya imza atan otel müdürleri Cihan Şah ve Murat Şah'ın birinci dereceden sorumlu, resepsiyon görevlisi Ayşe Arslanşen'in görev yerini terk ederek uyumasıyla yangının büyümesine neden olduğu gerekçesiyle ikinci dereceden kusurlu oldukları saptandı.