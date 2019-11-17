Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

İstanbul Pendik'te dün Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırgan Ahmet Önal çevredekiler tarafından linç edilmek istenmişti.

''SALDIRGANI TANIMIYORUZ''



Olayın ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Ölenlerin akrabası olan Sinan Güzel saldırganı tanımadıklarını belirterek, "Kız isteme nedeniyle olayın yaşandığı iddiası gerçek değildir" dedi.

HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİ YAYALAR MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLDİ

Öte yandan Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz için Güllübağlar Mahallesi Gül Camisi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Yılmaz ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Kılınan cenaze namazının ardından Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz’ın cenazeleri, Yayalar Mezarlığı’na defnedildi.



Cami çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.



Bu arada gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.