Pendik'teki silahlı saldırıda ölenlerin yakınları: Saldırganı tanımıyoruz

İstanbul Pendik'te pompalı silahla öldürülen aynı aileden 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ölen kişinin yakınları saldırganı tanımadıklarını iddia etti.

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İstanbul Pendik'te dün Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırgan Ahmet Önal çevredekiler tarafından linç edilmek istenmişti.

Olayın ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ölenlerin akrabası olan Sinan Güzel saldırganı tanımadıklarını belirterek, "Kız isteme nedeniyle olayın yaşandığı iddiası gerçek değildir" dedi.

Bu arada gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

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