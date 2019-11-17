Pendik'teki silahlı saldırıda ölenlerin yakınları: Saldırganı tanımıyoruz

İstanbul Pendik'te dün Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırgan Ahmet Önal çevredekiler tarafından linç edilmek istenmişti.



Olayın ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Ölenlerin akrabası olan Sinan Güzel saldırganı tanımadıklarını belirterek, "Kız isteme nedeniyle olayın yaşandığı iddiası gerçek değildir" dedi.



Bu arada gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.