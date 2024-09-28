Pendik'teki trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Pendik'te, otomobilin çarptığı motosikletin, park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Pendik'teki trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Pendik Sahil Yolu'nda seyreden bir otomobil, motosikletle çarpıştı. 

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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