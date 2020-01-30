Pendik’te polise bıçaklı saldırı

İstanbul Pendik'te bir polisi yaralayan kişi gözaltına alındı.
24 Ocak Cuma günü saat 14.25 sıralarında yaşanan olayda, 29 yaşındaki Mustafa D., yolda ilerleyen polis aracının önüne atladı.
Araçtan inerek şüphelinin yanına yaklaşan polis memurları bıçaklı saldırıya uğradı. Bir polisi yaralayan zanlı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
DENETİMLİ SERBESTLİKLE ÇIKMIŞ
Zanlının ‘uyuşturucu kullanmak’ ve ‘kumar oynanmasına yer temin etmek’ suçlarında kaydının olduğu cezaevinden kısa süre önce denetimli serbestlik kapsamında çıktığı anlaşıldı.