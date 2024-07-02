Pera bebeği maganda kurşunu öldürdü: 4 kişi gözaltında

Aydın'da düğün konvoyundan ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermi, evinin balkonunda annesiyle oynayan 11 aylık Pera bebeğin başına isabet etti. Dehşete düşüren olayda Pera bebek yaşamını yitirirken, olay sırasında mahallede düğünü olan damat ile 3 kişi gözaltına alındı.

Pera bebeği maganda kurşunu öldürdü: 4 kişi gözaltında

'ın Söke ilçesinde evde annesiyle oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'ın başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ölümüne ilişkin soruşturma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallede düğün yapılan alanda inceleme yaptı.

İncelemede çok sayıda boş mermi kovanı bulunduğu öğrenildi.
Polis, damat D.G, ağabeyi C.G. ile babası M.T.G. ve düğünde davetli S.B'yi gözaltına aldı.

BEBEĞİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Pera Palabıyık için öğle vakti Hacı Halil Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Pera bebeği maganda kurşunu öldürdü: 4 kişi gözaltında - 1

Baba Ahmet Palabıyık, cenaze namazında gözyaşı döktü. Törene Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı.

Namazın ardından bebeğin cenazesi Granta Mezarlığı'nda defnedildi.

Pera bebeği maganda kurşunu öldürdü: 4 kişi gözaltında - 2

Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde dün, evin balkonunda annesiyle oynayan Pera Palabıyık'a yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi isabet etmiş, başından ağır yaralanan bebek, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Palabıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Pera bebeği maganda kurşunu öldürdü: 4 kişi gözaltında - 3

"CİĞERİM YANIYOR"

Pera bebeğin dedesi Kerim Palabıyık, sosyal medya hesabından, "Ciğerim yanıyor. Bu olayı gören duyan yok mu? Canım torunumu hayattan koparan maganda hala ortalarda serbest geziyor. Allah rızası için ele ele destek verelim. Bir duyan gören varsa emniyete başvursun. Silah atanın mutluluğu benim evime ateş düşürdü. Annesinin babasının feryatları ciğerlerimizi yakıyor. Düğünlerde eğlencelerde neden silah atılır" paylaşımı yaptı.

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