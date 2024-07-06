Pera bebeğin ölümünde 5 tutuklama

Aydın'da 1 aylık Pera bebeğin yorgun mermi sonucu ölmesine ilişkin 5 kişi tutuklandı.

11 aylık Pera Palabıyık, Aydın Söke'deki evlerinde annesiyle oyun oynuyordu. O sırada yoldan geçen düğün konvoyundan ateş açıldı.

Silahtan çıkan yorgun mermi, evin tavanından sekip Pera bebeğin başına isabet etti.

Ailenin tek çocuğu olan bebek hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Polis ekipleri, damat D.G., babası M.T.G., damadın amcası C.G. ile düğünde davetli S.B., Ö.Ç. ve M.B.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 5'i tutuklandı, damadın amcası C.G.ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ AÇTIKLARINI KABUL ETTİ



Tutuklanan şüphelilerden Ö.Ç. ve M.B.’nin, polisteki ifadelerinde tabancayla havaya ateş ettiklerini kabul ettikleri öğrenildi.



Diğer şüphelilerin ise suçlamaları reddettiği belirtildi.