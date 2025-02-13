Pera bebeğin ölümünde üç tahliye

Aydın'da Pera bebeğin düğün konvoyunda ateşlenen bir silahtan çıkan kurşunla ölmesine ilişkin üç tutuklu sanık tahliye oldu.

Mahkeme, olayda kullanıldığı iddia edilen silahlar ile Pera bebeğin başına isabet eden yorgun merminin eşleşmediğini gerekçe gösterdi.

Tutuklu sanıklar Ersin B., Muhammet B. ve Özgür Ç.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Mahkeme Başkanı Tuğrul Durmaz, olaydan sonra kaçan ve 70 gün sonra teslim olan sanık Ersin B.'nin yeniden kaçma ihtimali olduğunu belirterek tutuklanmasını talep etti. Ancak diğer üyelerin oyları nedeniyle Ersin B. de tahliye oldu.

11 aylık Pera Palabıyık, geçen yaz Aydın Söke'deki evlerinde annesiyle oyun oynarken başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Yoldan geçen düğün konvoyundan ateş açıldığı belirlenmiş, yorgun merminin bebeği öldürdüğü anlaşılmıştı.

