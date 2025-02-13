Pera bebeğin ölümüne üç tahliye

Aydın'ın Söke ilçesinde, 1 Temmuz 2024'te düğün konvoyundan açılan ateş sonucu evlerinin oturma odasında oyun oynarken başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık Pera bebeğin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada mahkeme, olayda kullanılan silahlar ile Pera bebeğe isabet eden yorgun mermi arasında eşleşme bulunmadığı gerekçesiyle, tutuklu sanıklar Ersin B., Muhammet B. ve Özgür Ç.'yi tahliye etti.

Mahkeme Başkanı Tuğrul Durmaz, olaydan sonra kaçan ve 70 gün boyunca firari olan sanık Ersin B.'nin yeniden kaçma ihtimaline dikkat çekerek tutuklu kalmasını talep etti.

Ancak mahkemenin diğer üyeleri bu talebe karşı çıkarak Ersin B.'nin tahliyesine onay verdi. Ayrıca davada firari durumda bulunan sanık Mazlum G. hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmedildi.

AİLE KARARA TEPKİLİ

Tahliye kararları sonrası Pera bebeğin ailesi ve kamuoyu büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada Pera Bebek’in annesi Buse Palabıyık, baba Ahmet Palabıyık ve dede Kerim Palabıyık, açıklanan kararlara anlam veremediklerini belirtti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sanıklar Mazlum G. (26), Muhammet B. (26), Özgür Ç. (31), Serkan S. (26) ve Ersin B. (33) hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Ayrıca, "Korku, kaygı veya panik oluşturacak şekilde silahla ateş etme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından da ek cezalar istenmişti.