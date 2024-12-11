Peribacalarının arasına düşen turist yaralandı

Rus turist Polina Alekseyevna Sharabarina (37) eşiyle Göreme beldesindeki Aşk Vadisi'ne gitti. Gezinti sırasında ayağı kayan turist peribacalarının arasına düştü.

Bölgeye gelen ekipler turisti bulunduğu yerden çıkardı, patika yolda araçların ilerleyememesinden dolayı görevlilerce bir süre sedyeyle taşınan Sharabarina, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Vücudundaki kırıklar nedeniyle tedavi altına alınan Sharabarina'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.