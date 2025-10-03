"Perperişan" şarkısı soruşturması... Mabel Matiz'e istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada istenen ceza belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca’ya ait olan "Perperişan" isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

Sözlerin çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.