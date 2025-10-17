Perre her gün biraz daha gün yüzene çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde yürütülen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamındaki Perre Antik Kenti kazı çalışmaları yapıldı.

Prof. Dr. Mehmet Keleş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, kazı alanına giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Burada, kazı alanında görev yapan üniversite akademisyenleri, Arkeoloji bölümü öğrencileri, Müze Müdürlüğü personeli ve bilimsel danışman Dr. Beste Tomay tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Kazılarda önemli bir ilerleme kat edildiği belirtildi.

