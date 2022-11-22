Perşembe günü ulaşım ücretsiz mi? 24 Kasım'da toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz mi olacak?

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kısa bir zaman kala, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaptığı açıklamayla müjdeli haberi verdi. Perşembe günü kutlanacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak edildi. Peki, 24 Kasım'da toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz mi?

Perşembe günü ulaşım ücretsiz mi? 24 Kasım'da toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz mi olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (), 'nde "İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart" tanımlı olan öğretmenlerin tüm gün ücretsiz seyahat edebileceğini bildirdi.

İBB'DEN 'ÖĞRETMENLER GÜNÜ' İÇİN MÜJDESİ

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da öğretmenler, Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri dijital öğretmen kartlarına iade edilecek. Ücretsiz geçişte herhangi bir limit de olmayacak.

İSTANBUL KİTAPÇISI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL İNDİRİM

Öğretmenlere "İstanbul Kitapçısı" şubelerinde Öğretmenler Günü'ne özel 21-27 Kasım tarihleri arasında seçili kitaplarda yüzde 25 indirim uygulanacak.

Perşembe günü ulaşım ücretsiz mi? 24 Kasım'da toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz mi olacak? - 1

MÜZELERDE DE İNDİRİM UYGULANACAK

İBB iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde de 21-27 Kasım arasında öğretmen ve birinci derece yakınları için indirim uygulanacak.

Ayrıca, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığınca önceden öğretmenlik yapmış Darülaceze sakinlerine ve Darülaceze'de öğretmenlik yapan çalışanlara canlı müzik eşliğinde özel bir kutlama yapılacak.

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