Perşembe günü ulaşım ücretsiz mi? 24 Kasım'da toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz mi olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde "İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart" tanımlı olan öğretmenlerin tüm gün ücretsiz seyahat edebileceğini bildirdi.



İBB'DEN 'ÖĞRETMENLER GÜNÜ' İÇİN TOPLU TAŞIMA MÜJDESİ



İBB'den yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da öğretmenler, Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri dijital öğretmen kartlarına iade edilecek. Ücretsiz geçişte herhangi bir limit de olmayacak.



İSTANBUL KİTAPÇISI'NDA ÖĞRETMENLERE ÖZEL İNDİRİM



Öğretmenlere "İstanbul Kitapçısı" şubelerinde Öğretmenler Günü'ne özel 21-27 Kasım tarihleri arasında seçili kitaplarda yüzde 25 indirim uygulanacak.

MÜZELERDE DE İNDİRİM UYGULANACAK



İBB iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde de 21-27 Kasım arasında öğretmen ve birinci derece yakınları için indirim uygulanacak.



Ayrıca, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığınca önceden öğretmenlik yapmış Darülaceze sakinlerine ve Darülaceze'de öğretmenlik yapan çalışanlara canlı müzik eşliğinde özel bir kutlama yapılacak.