Perşembe ve cuma gününe dikkat! Risk had safhaya çıkacak

Hafta sonu etkili olan sağanak yağışlarla beraber hava sıcaklıklarında düşüş yaşanmıştı.



Yeni haftada hava durumunu NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan değerlendirdi.



Bu hafta sıcaklıklarda yükselme olacağını dile getiren Çalışkan, "Hatta ülke genelinde en sıcak gün çarşamba olacak. Ancak İstanbul ve İç Anadolu genelinde sıcaklıklar geçen haftaki gibi 40-45'lere çıkmayacak." dedi.



BU 3 GÜNE DİKKAT!



Çalışkan, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde önümüzdeki 3 günün çok sıcak geçeceğini dile getirdi.



Perşembe ve cuma gününe dikkat çeken Çalışkan, "İstanbul'da, Marmara'da, Ege'de ve Batı Karadeniz'de rüzgar kuvvetli eseceği için yine orman yangınları tehlikesi artacaktır." ifadelerini kullandı.



BARAJLARI ETKİLEYECEK YAĞIŞ YOK



Çarşamba günü Marmara ve Ege bölgesinde yağmur geçişlerinin olabileceğine dikkat çeken Çalışkan, "Beklediğimiz ülke genelini etkileyecek barajlara da faydası olacak bir yağış bu hafta da yok." diye konuştu.