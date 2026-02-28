Perşembe'de sağanak: 10 ayrı bölgede heyelan

Yurt genelinde etkisini gösteren yoğun yağışlar günlük yaşamı da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok bölgede sel ve su baskınları yaşanırken Karadeniz'deki en büyük tehlike ise heyelanlar.

3 gündür yoğun yağışların sürdüğü Ordu'nun birçok bölgesinde heyelanlar meydana geldi.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, ilçeye bağlı Alınca Mahallesi'nde heyelan yaşanan bölgede inceleme yaptı. Albayrak burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil kesiminde üç gündür sağanağın, kırsalda ise kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Karın yanı sıra heyelanla mücadele ettiklerini belirten başkan Albayrak, "Alınca Mahallesi sahil bölgesindeyiz, sol tarafımızdaki alanın üst kısmında ciddi bir toprak kayması var. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı şu anda söz konusu değil." dedi.

Kaleyaka Mahallesi'nde de toprak kayması meydana geldiğini belirten Albayrak, trafiğe kapanan yolun Karayolları ekiplerince ulaşıma açıldığını ifade etti. Sahil kesiminde 2, kırsaldaki mahallelerde ise 8 noktada heyelan meydana geldiğinin altını çizen Albayrak, belediye ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini vurguladı.

Sağanak nedeniyle sahil kesiminde toprak kayması ve heyelan tehlikesinin sürdüğünü dile getiren Albayrak, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.