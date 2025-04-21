Pervin Buldan: İmralı'daki görüşme olumlu bir havada geçti

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na gitti. DEM Parti heyetinde Pervin Buldan ile avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

İmralı'daki görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini belirten Pervin Buldan "İmralı'da ilk gündemimiz Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu" diye konuştu.

İmralı'da Abdullah Öcalan ile dördüncü kez görüşen DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder'e yönelik mesajını paylaştı. Pervin Buldan tarafından okunan Abdullah Öcalan'ın mesajı şöyle:

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E



Sırrı Süreyya Önder’e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum; ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı.



Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır. Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur: En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. “Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım” anlayışının tam zıddıdır.



Önder’in olumsuzluklarla baş etme, onları yönetebilme kültürü önemlidir; ortaya çıkan olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebiliyor. Herkesin Önder’in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum.



Abdullah ÖCALAN

İmralı Cezaevi

21 Nisan 2025"

ÖCALAN'LA DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME

Bu görüşme, heyetin İmralı Adası'nda Öcalan'la gerçekleştirdiği dördüncü görüşme. Heyet adaya son ziyaretini 27 Şubat günü yapmıştı.



DEM Parti heyeti, bu görüşme sonrasında Öcalan'ın "PKK kendini feshetmelidir." çağrısını açıklamıştı.

"DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ"

Heyet son olarak 10 Nisan günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşme sonrasında yapılan açıklamada, "Bugün gelinen nokta itibarıyla dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmaktan onur duyarız." ifadesi kullanılmıştı.

Beştepe'deki görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer almıştı.

BAKAN TUNÇ'LA GÖRÜŞMEYE RAHATSIZLIK ENGELİ

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la da bir görüşme gerçekleştirecekti. Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle bu görüşme yapılamamıştı.