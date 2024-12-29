Pervin Buldan kimdir? DEM Parti milletvekili Pervin Buldan kaç yaşında, nereli?

Pervin Buldan, 1967'de yılında Hakkâri'de dünyaya geldi. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra kısa bir süre Iğdır İl Özel İdaresi'nde memurluk yaptı.



1987'de Savaş Buldan ile evlendi. 1991'de ilk çocuğu dünyaya geldi.



Eşini kaybettikten bir yıl sonra Cumartesi Anneleri'ne katıldı; dört yıl boyunca Taksim'de Galatasaray Lisesi önündeki eylemlerde yer aldı. Bir yandan da HADEP'te görev aldı; iki dönem Parti Meclisi üyesi oldu.



1999 seçimlerinde HADEP’ten İstanbul 3. bölge milletvekili adayı oldu, partisi yüzde 10 seçim barajını aşamadığı için milletvekili olamadı.



“Mağdur Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” adıyla bir dernek kuran Buldan, bu dernek kapatılınca 2002'de “Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yakay-Der) 'in kuruluşunda yer aldı ve derneğin başkanlığını yaptı.



2002 Türkiye genel seçimlerinde DEHAP'tan İstanbul 3. bölge milletvekili adayı oldu ancak partisi seçim barajını aşamadığı için bu seçimde de milletvekili olamadı.



2007 Türkiye genel seçimlerinde barajını geçebilmek için çeşitli partilerin desteklediği Bin Umut Adayları adlı blokta yer aldı.

Iğdır'dan bağımsız aday olarak katıldığı seçimi kazandı ve Iğdır'ın ilk kadın milletvekili olarak meclise girmeyi başardı.



Meclise girdikten sonra Demokratik Toplum Partisi (DTP) grubuna katıldı. DTP'nin Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmasının ardından onun ardılı olan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)'ne geçti.



2011 Türkiye genel seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku bağımsız adayı olarak tekrar Iğdır'dan milletvekili seçildi ve TBMM'nin 24. dönem milletvekillerinden biri oldu.



5 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla Barış ve Demokrasi Partisi grup başkanvekili olmuştur.