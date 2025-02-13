Pervin Buldan'dan Demirtaş ve Mızraklı'ya ziyaret

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

Pervin Buldan'dan Demirtaş ve Mızraklı'ya ziyaret

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan,  ve Selçuk Mızraklı'yı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti.

Buldan'ın ziyaretinin zamanlaması kritik. İki kez 'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen heyet, hafta sonu Kuzey Irak'ta temaslarda bulunacak.

Kuzey Irak temasları öncesi Demirtaş'ı ziyaret eden Buldan, süreçte gelinen aşamaya dair eski HDP Eş Genel Başkanı'na bilgi verdi.

DEM Parti İmralı heyeti, 11 Ocak'ta da Demirtaş'ı ziyaret etmişti.

Selahattin Demirtaş o ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Kürtlerin çoğunun yönü de yüzü de 'ye dönüktür. Bu süreçten hep birlikte kazanarak çıkacağımıza inanıyorum." demişti.

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