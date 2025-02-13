Pervin Buldan'dan Demirtaş ve Mızraklı'ya ziyaret

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti.

Buldan'ın ziyaretinin zamanlaması kritik. İki kez İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen heyet, hafta sonu Kuzey Irak'ta temaslarda bulunacak.

Kuzey Irak temasları öncesi Demirtaş'ı ziyaret eden Buldan, süreçte gelinen aşamaya dair eski HDP Eş Genel Başkanı'na bilgi verdi.



DEM Parti İmralı heyeti, 11 Ocak'ta da Demirtaş'ı ziyaret etmişti.



Selahattin Demirtaş o ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Kürtlerin çoğunun yönü de yüzü de Türkiye'ye dönüktür. Bu süreçten hep birlikte kazanarak çıkacağımıza inanıyorum." demişti.

