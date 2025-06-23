Pes dedirten görüntü: Otomobilin motorundan çıktı

Araç üzerinde inceleme sırasında pes dedirten görüntüyle karşılaşan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Bulaşık teli oradaki buharı emdiği için yağ atmasını engellemek amacıyla doldurulmuş. Bu durumda ölü olan verimsiz motorların sorunsuz olduğunu göstermek için bu işlemi yapmışlar." dedi.

Konya 'da ekspertize götürülen bir otomobilin kontrolleri sırasında motor sesinden şüphelenen oto ekspertiz, hava iletim borusunun içerisine yerleştirilmiş bulaşık teli buldu.

Son zamanlarda ikinci el araçların fiyat artışları bazı dolandırıcılık olaylarına da kapı aralıyor.

ARAÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Araç alımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Uysal, şunları kaydetti:

"Aracın motor kapağını açınca karşımıza ilk olarak kayış bölümü gelir, oradaki sesler dinlenebilir.

Alttan bakıldığında kasnaklarda balans olup olmadığına bakabiliriz. Aracın üflemesine motor yağ çubuğundan bakabiliriz. Buradan ne kadar şiddetli üfleme, buhar, hava gelirse o kadar motorun kötü olduğu anlamına gelir.

Dizel araçlarda üfleme fazla olmaz, benzinli araçlarda ise hiç olmaz denilecek kadar az olur.

Alınacak aracın kesinlikle ısınmış olmasına dikkat edilmeli. Motor kesinlikle sıcak olmalı, çünkü soğuk motor kolay kolay üfleme yapmaz.

Motor ısınmasının ardından yağ çubuğunu çekeriz üflemenin olmaması gerekir. Buhar veya yağ atmaması gerekir."