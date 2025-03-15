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Pes dedirten trafik ihlali kamerada

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ters istikamette ilerleyerek trafikte tehlike oluşturan otomobil, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Pes dedirten trafik ihlali kamerada

Olay, Kıranköy mevkiinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü üzerine gelen araçları görmesine rağmen ters istikamette ilerledi.

Pes dedirten trafik ihlali kamerada - 1

Trafik akışına aldırmayıp ters istikametten kavşağa girerek trafiği tehlikeye atan sürücüyü görenler hayretler içerisinde kaldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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