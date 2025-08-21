Pestisit kullanımında yeni model
Tarım ve Orman Bakanlığı, pestisit kullanımını azaltmak için yeni bir karar aldı. Bitkisel Reçete uygulamasıyla üretici artık, ihtiyacından fazla pestisit satın alamayacak.
Tarım ürünü ihracatında tartışmalara yol açan pesitisit kullanımında yeni dönem başladı.
Salı günü alınan kararla, pestisit kullancak üretici Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alacak.
Açıklamayı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptı.
"Zirai ilaç kullanımında yeni bir modele geçiyoruz." diyen Bakan Yumkalı, "B-REÇETE, yani Bitki Reçetesi isimli bu uygulamayla üretici, zirai ilacı gidip bayiden istediği kadar alamayacak." dedi.
İHTİYAÇ 10 BİRİMSE, 15 BİRİMLİK İLAÇ ALAMAYACAK
Üreticinin ne kadar alanda, hangi bitkiye uygulama yapacağının reçeteye yazılacağını söyleyen Bakan Yumaklı, "Üreticimiz bayiye gidip bu reçeteye göre ilacı alacak. Eğer tarlanızın ihtiyacı 10 birimse siz 15 birimlik ilaç alamayacaksınız. O ürüne uygun ilacı, uygun dozda alacaksınız. Bunu bu sene pilot bölgelerde başlayıp, önümüzdeki sene bütün illerimizde uygulayacağız." şeklinde konuştu.
"BATI KARADENİZ, AKDENİZ KADAR TEHLİKE ALTINDA"
Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yumaklı, orman yangınları hakkında da bilgi verdi.
Yumaklı, Batı Karadeniz'in orman yangınları konusunda iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle en az Akdeniz bölgesi kadar tehlike altında olduğunu söyledi.
"Batı Karadeniz bölgesi önceden yangın açısından çok riskli bir bölge değildi. Artık iklim değişikliği, kuraklık gibi etmenler sonucu Batı Karadeniz bölgesi de en az Akdeniz ve Ege bölgeleri kadar riskli." diyen Bakan Yumaklı, bu yönde değerlendirmeler yapıp, önlemler aldıklarını da söyledi.
Bakan Yumaklı, "Hep söylüyorum. Başarı yangının hiç çıkmamasını sağlamak. Burada da toplumsal bir bilince ihtiyaç var." diye konuştu.
SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI
Bakan Yumaklı, başıboş sokak hayvanları sorunun bir miktar azaldığını da söyledi.
Ancak bunun yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.
Yumaklı, sokak hayvanları konusunda gerçekleştirilen denetimler hakkında da bilgi verdi.
Geçen yıl bakımevlerinde 996, petshoplarda ise 2 bin 13 denetim yapıldığını kaydeden Bakan Yumaklı, "Bu yıl ise hayvan bakımevlerine bin 429, petshoplara 494 denetim yapıldı. Özellikle petshoplara usulsüzlük anlamında göz açtırmıyoruz." dedi.
Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:
"Son 1 yılda kanuna aykırı hareketten 19 belediyeye 119 milyon lira, 726 kişiye 29 milyon lira, ev hayvanlarını terk eden 70 kişiye ise 25 milyon lira ceza kesildi."
