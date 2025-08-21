Pestisit kullanımında yeni model

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Tarım ürünü ihracatında tartışmalara yol açan pesitisit kullanımında yeni dönem başladı. Salı günü alınan kararla, pestisit kullancak üretici Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alacak. Açıklamayı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptı. "Zirai ilaç kullanımında yeni bir modele geçiyoruz." diyen Bakan Yumkalı, "B-REÇETE, yani Bitki Reçetesi isimli bu uygulamayla üretici, zirai ilacı gidip bayiden istediği kadar alamayacak." dedi. İHTİYAÇ 10 BİRİMSE, 15 BİRİMLİK İLAÇ ALAMAYACAK Üreticinin ne kadar alanda, hangi bitkiye uygulama yapacağının reçeteye yazılacağını söyleyen Bakan Yumaklı, "Üreticimiz bayiye gidip bu reçeteye göre ilacı alacak. Eğer tarlanızın ihtiyacı 10 birimse siz 15 birimlik ilaç alamayacaksınız. O ürüne uygun ilacı, uygun dozda alacaksınız. Bunu bu sene pilot bölgelerde başlayıp, önümüzdeki sene bütün illerimizde uygulayacağız." şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, Karadeniz Bölgesi'nde de orman yangını tehdidinin büyük olduğunu söyledi

"BATI KARADENİZ, AKDENİZ KADAR TEHLİKE ALTINDA"



Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yumaklı, orman yangınları hakkında da bilgi verdi.



Yumaklı, Batı Karadeniz'in orman yangınları konusunda iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle en az Akdeniz bölgesi kadar tehlike altında olduğunu söyledi.



"Batı Karadeniz bölgesi önceden yangın açısından çok riskli bir bölge değildi. Artık iklim değişikliği, kuraklık gibi etmenler sonucu Batı Karadeniz bölgesi de en az Akdeniz ve Ege bölgeleri kadar riskli." diyen Bakan Yumaklı, bu yönde değerlendirmeler yapıp, önlemler aldıklarını da söyledi.



Bakan Yumaklı, "Hep söylüyorum. Başarı yangının hiç çıkmamasını sağlamak. Burada da toplumsal bir bilince ihtiyaç var." diye konuştu.

