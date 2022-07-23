Pet shoplarla ilgili yeni karar

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, pet shopların Kasaplar Odası'na bağlandığını açıkladı. Bu karara göre artık tüm pet shop faaliyetleri Kasaplar Odası kontrolünde olacak. Yeni açılacak işletmelerin izinlerini Kasaplar Odası verecek.

Haberler - İHA 23.07.2022 - 03:24 | Son Güncelleme : 23.07.2022 - 03:27

Pet shoplarla ilgili yeni karar

Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ülke genelinde faaliyet gösteren pet shopların Kasaplar Odası'na bağlandığını açıkladı.

Yardımcı, “Yeni sistemde pet shoplar Kasaplar Odası’na bağlandı. Yeni işletme açacak olanlar artık bize başvuru yapacak. Eski açanlar aynı şekilde devam edecek. Biz de bunların sorumlusuyuz. Bizim alanımız hayvanlar olduğu için, bunlar da hayvan kısmına girdiği için ondan birleştirildi. Pet shopları toparlamak da iyi bir şey. Herkes mesleğini yapsın” diye konuştu.

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı

"PET SHOPLAR DAHA GÜVENLİ"

Pet sholarda kedi, köpek satılmasının daha sağlıklı ve güvenli olduğunun altını çizen Yardımcı, “Zaten internetten hayvan satışının önüne geçilemiyordu. Pet shoplar denetleniyor. İnternet üzerinden yapılacak olan hayvan satışları nasıl denetlenecek?” dedi.

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