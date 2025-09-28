Pet şişeden uyuşturucu çıktı
Hatay’ın Payas ilçesinde bir şüpheli, polis ekiplerini görünce elindeki su şişesini bahçeye attı. Şişesinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde polis ekiplerinin devriyesi esnasında A.İ.G. isimli şüphelinin, elindeki şişeyi bahçeye atarak kaçması dikkat çekti.
Polis tarafından şüpheli, gözaltına alındı.Ele geçirilen şeffaf pet su şişesinin içerisinden 86.3 gram uyuşturucu madde çıktı.
Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alınan A.İ.G. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
