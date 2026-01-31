Pet şişenin kapağını açamadı, fabrikanın kapatılması için şikayet etti

Tüketici hakem heyetlerine yapılan ilginç başvurular dikkat çekti.

Tüketiciler Birliği'nden alınan bilgiye göre, 2025'te 907 bin 515 tüketici, aldıkları hizmet veya maldan memnun kalmadıkları için hakem heyetlerine başvuruda bulundu.

Hakem heyetlerine ağırlıklı olarak uzaktan alışveriş, ayakkabı, cep telefonu, mobilya, bilgisayar ve uzaktan eğitim alanlarında yoğunlaşan şikayetler gelirken bunların yaklaşık yüzde 50'si tüketici lehine sonuçlandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde tüketiciler hem il hem de ilçe tüketici hakem heyetlerine ilginç başvurularda bulundu.

İLGİNÇ ŞİKAYETLER

Giresun'da bir vatandaş, köpeğine ilgisiz davrandığı iddiasıyla veterineri tüketici hakem heyetine şikayet etti. Hakem heyeti, şikayeti reddetti.

Erzurum'da bir firmaya ait su dolu pet şişenin kapağını açamayan vatandaş, parmağının iltihap topladığını öne sürerek fabrikanın kapatılması yönünde tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu. Heyet, başvuruyu "görev alanı dışı" olarak değerlendirerek geri çevirdi.

Giresun'da mağazadan tabak satın alan bir tüketici, yemek esnasında kaşık ve çatalı tabağa sürtünce ortaya çıkan tiz sesten iştahının kaçtığını iddia ederek tabağın iade alınması için tüketici hakem heyetine başvurdu. Başvuru, kabul edilmedi.

Kayseri'de bir marketten üzerinde fındıklı yazan çikolata satın alan tüketici, ürünün üzerinde fındıklı yazdığını ancak içerisinde bulunmadığını belirterek tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu. Başvuru hakkında takipsizlik kararı verildi.

Bir otoyolda önüne çıkan köpeğe otomobiliyle çarpan sürücü, araçta oluşan hasarın ardından otoyolun güvenliğinin yolu işleten şirkete ait olduğunu belirterek tüketici hakem heyetine şikayet etti. Talebi kabul edilen tüketiciye aracın tamir masraf ücreti 133 bin lira iade edildi.

Kayseri'de marketten yaptığı alışverişin bedelini kredi kartıyla ödeyen tüketici, 2 liralık komisyon ücreti kesilmesine tepki göstererek marketi tüketici hakem heyetine şikayet etti. Heyet, tüketicinin talebini haklı bularak komisyon ücretinin iade edilmesine karar verdi.