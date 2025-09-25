Petshop cinayetinde dört gözaltı: Adliyeye sevk edildiler

Çorum'da Gökhan Dal isimli kişinin av tüfeğiyle vurulup öldürülmesine ilişkin soruşturmada dört şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi.

Petshop işleten Gökhan Dal ile iş yerine gelen S.Ç., D.N.D., T.P. ve İ.M.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Dal, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dal, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Dal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Olayla ilgili dört şüpheli, polis ekipleri tarafından Çorum-Sungurlu karayolunda kaçtıkları araçla yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.