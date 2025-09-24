Petshop dükkanına silahlı saldırı: 1 kişi öldürüldü

Çorum'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi Mahsuni Şerif Parkı mevkiinde cadde üzerindeki petshop dükkanının önüne araçla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, dükkan içerisinde bulunan Gökhan Dal'a (36) tüfekle ateş açtı. Olayda vurulan Dal ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökhan Dal, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın ardından iş yerinde incelemelerde bulundu. Çoru İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından araçla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.